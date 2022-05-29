ЗСУ знищили забитий росіянами бронекамаз "Тайфун"

На Херсонщині українські Сили спецоперацій підірвали на міні броньований КамАЗ "Тайфун", який як раз перевозив російських загарбників.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Ворожий КамАЗ "Тайфун", забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить".

Деталі: У ворожому тилу на Херсонщині українські воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки.

Замінувавши ділянку дороги, оператори ССО дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами, і дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи - повністю знищена техніка та особовий склад противника.