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ЗСУ знищили забитий росіянами бронекамаз "Тайфун"

Світлана КізіловаНеділя, 29 травня 2022, 10:01

На Херсонщині українські Сили спецоперацій підірвали на міні броньований КамАЗ "Тайфун", який як раз перевозив російських загарбників.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Ворожий КамАЗ "Тайфун", забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить".

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Деталі: У ворожому тилу на Херсонщині українські воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки.

Замінувавши ділянку дороги, оператори ССО дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами, і дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи - повністю знищена техніка та особовий склад противника.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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