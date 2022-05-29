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ВСУ уничтожили забитый россиянами бронекамаз "Тайфун"

Светлана КизиловаВоскресенье, 29 мая 2022, 10:01

В Херсонской области украинские Силы спецопераций подорвали на мине бронированный КамАЗ "Тайфун", который как раз перевозил российских захватчиков.

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook

Дословно: "Вражеский КамАЗ "Тайфун", забитый личным составом противника, сгорел вместе с содержимым в мгновение ока".

Детали: Во вражеском тылу на Херсонщине украинские воины вышли на пути проезда российской военной техники.

Заминировав участок дороги, операторы ССО дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами, и дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы – полностью уничтоженная техника и личный состав противника.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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