ВСУ уничтожили забитый россиянами бронекамаз "Тайфун"

В Херсонской области украинские Силы спецопераций подорвали на мине бронированный КамАЗ "Тайфун", который как раз перевозил российских захватчиков.

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook

Дословно: "Вражеский КамАЗ "Тайфун", забитый личным составом противника, сгорел вместе с содержимым в мгновение ока".

Детали: Во вражеском тылу на Херсонщине украинские воины вышли на пути проезда российской военной техники.

Заминировав участок дороги, операторы ССО дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами, и дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы – полностью уничтоженная техника и личный состав противника.