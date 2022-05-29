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ЗСУ відкинули росіян від траси Лисичанськ-Бахмут – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 10:44
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З FACEBOOK

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до передової надійшло підкріплення ЗСУ та відкинули ворога з траси Лисичанськ-Бахмут, якою тепер можуть возити гуманітарні вантажі.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Вони (окупанти – ред.) там несуть у готелі великі втрати, бо наші їх там постійно обстрілюють та вибивають з готелю. Поки вони там ховаються, але пройти не можуть.

Тіктокери кадировські вже зняли відосик на тлі якогось там прапора, що Сєверодонецьк під контролем, все нормально, ми все захопили... Я запрошую будь-якого тіктокера: будь ласка, зніміть відео, сподіваюся, це буде останнє відео, десь із центру міста, а не в якійсь будці на фоні прапора".

Деталі: Гайдай розповів, що надійшло підкріплення українських військових.

У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Тому гумвантажі йдуть.

Нагадаємо: В районі Бобрового, що на Луганщині, російські загарбники зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

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Теми: Луганська областьЗбройні силивійнаРосія
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