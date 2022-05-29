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ВСУ отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут – ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 10:44
ГАЙДАЙ, ФОТО сFACEBOOK

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в передовую поступило подкрепление ВСУ и отбросили врага с трассы Лисичанск-Бахмут, по которой теперь могут возить гуманитарные грузы.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Они (оккупанты – ред.) там несут в гостинице большие потери, потому что наши там постоянно обстреливают и выбивают из гостиницы. Пока они там прячутся, но пройти не могут.

Тиктокеры кадыровские уже сняли видосик на фоне какого-нибудь флага, что Северодонецк под контролем, все нормально, мы все захватили... Я приглашаю любого тиктокера: пожалуйста, снимите видео, надеюсь, это будет последнее видео, где-то из центра города, а не в какой-нибудь будке на фоне флага".

Детали: Гайдай рассказал, что поступило подкрепление украинских военных.

В направлении Попасной у Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса Лисичанск-Бахмут теперь меньше простреливается. Поэтому гумгрузы идут.

Напомним: В районе Бобрового, что на Луганщине, российские захватчики понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

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Темы: Луганская областьВооруженные силывойнаРосcия
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