ВСУ отбросили россиян от трассы Лисичанск-Бахмут – ОГА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в передовую поступило подкрепление ВСУ и отбросили врага с трассы Лисичанск-Бахмут, по которой теперь могут возить гуманитарные грузы.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Они (оккупанты – ред.) там несут в гостинице большие потери, потому что наши там постоянно обстреливают и выбивают из гостиницы. Пока они там прячутся, но пройти не могут.

Реклама:

Тиктокеры кадыровские уже сняли видосик на фоне какого-нибудь флага, что Северодонецк под контролем, все нормально, мы все захватили... Я приглашаю любого тиктокера: пожалуйста, снимите видео, надеюсь, это будет последнее видео, где-то из центра города, а не в какой-нибудь будке на фоне флага".

Детали: Гайдай рассказал, что поступило подкрепление украинских военных.

В направлении Попасной у Камышевахи врага отбросили на два километра, трасса Лисичанск-Бахмут теперь меньше простреливается. Поэтому гумгрузы идут.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В районе Бобрового, что на Луганщине, российские захватчики понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.