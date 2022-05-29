Окупанти знову обстрілюють Миколаїв: є потерпілі

Зранку 29 травня окупаційні війська Росії обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі".

Оновлено: Пізніше Сєнкевич повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу Миколаєва загинула людина, двоє дістали поранень, пошкоджено три багатоповерхівки.