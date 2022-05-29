Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти знову обстрілюють Миколаїв: є потерпілі

Валентина РоманенкоНеділя, 29 травня 2022, 11:31

Зранку 29 травня окупаційні війська Росії обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі".

Оновлено: Пізніше Сєнкевич повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу Миколаєва загинула людина, двоє дістали поранень, пошкоджено три багатоповерхівки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаїввійна
Головне сьогодні

Kalush Orchestra продали свій кубок з Євробачення: сума вражає

відеоЗеленський звільнив главу СБУ Харківщини: ним займуться правоохоронці

Скандал навколо Порошенка грає на руку противникам членства України у ЄС – євродепутат

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

У Росії на носі дефолт: виплати за облігаціями не дійшли до інвесторів

відеоЗеленський з'їздив на передову до Харківської області

Усі новини...
Миколаїв
Обстріл Миколаєва: є загиблий і поранені, в місті знову вибухи
Обстріл житлового кварталу Миколаєва: одна людина загинула, шість поранених
Окупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва, є поранені – мер
Останні новини
23:27
Повітряні сили України назвали втрати ворога за добу
22:55
МНС Білорусі готують на допомогу армії, незабаром видадуть зброю – міністр
22:54
Лавров назвав "безумовний пріоритет" Росії у війні проти України
22:43
Економічні підсумки тижня: зникла сіль, США відправляє РФ у дефолт
22:34
Лавров прокоментував чутки про хворобу Путіна
22:28
Міністерство оборони порадило набратися терпіння з постачанням зброї
22:16
На сході ППО збила дві ворожі ракети, ЗСУ відбили 14 атак
22:06
Верещук дала дві поради мешканцям окупованих територій
21:59
Блінкен назвав Лукашенка співучасником агресії РФ проти України
21:50
оновленоОкупанти знову обстрілюють Сумщину
Усі новини...