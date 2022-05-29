Окупанти знову обстрілюють Миколаїв: є потерпілі
Неділя, 29 травня 2022, 11:31
Зранку 29 травня окупаційні війська Росії обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі.
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Зранку російські війська знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. З‘ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі".
Оновлено: Пізніше Сєнкевич повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу Миколаєва загинула людина, двоє дістали поранень, пошкоджено три багатоповерхівки.
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