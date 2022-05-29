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Обстріл Миколаєва: є загиблий і поранені, в місті знову вибухи

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 16:47
наслідки обстрілу Миколаєва 29 травня, фото з Telegram Сєнкевича

Внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу Миколаєва загинула людина, двоє дістали поранень, пошкоджено три багатоповерхівки.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах).

Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула".

Деталі: Сєнкевич додав, що у місті знову чути вибухи.

Що передувало: Раніше мер повідомив, що зранку 29 травня окупаційні війська Росії обстріляли житловий квартал Миколаєва.

Теми: Миколаїввійна
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