Обстріл Миколаєва: є загиблий і поранені, в місті знову вибухи
Неділя, 29 травня 2022, 16:47
Внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу Миколаєва загинула людина, двоє дістали поранень, пошкоджено три багатоповерхівки.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Дослівно: "Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах).
Реклама:
Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула".
Деталі: Сєнкевич додав, що у місті знову чути вибухи.
Що передувало: Раніше мер повідомив, що зранку 29 травня окупаційні війська Росії обстріляли житловий квартал Миколаєва.
ВІДЕО ДНЯ