Обстріл Миколаєва: є загиблий і поранені, в місті знову вибухи

Внаслідок ранкового обстрілу житлового кварталу Миколаєва загинула людина, двоє дістали поранень, пошкоджено три багатоповерхівки.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах).

Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула".

Деталі: Сєнкевич додав, що у місті знову чути вибухи.

Що передувало: Раніше мер повідомив, що зранку 29 травня окупаційні війська Росії обстріляли житловий квартал Миколаєва.