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Оккупанты снова обстреливают Николаев: есть пострадавшие

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 11:31

Утром 29 мая оккупационные войска России обстреляли жилой квартал Николаева, есть пострадавшие.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие".

Обновлено: Позднее Сенкевич сообщил, что в результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева погиб человек, двое получили ранения, повреждены три многоэтажки.

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Темы: Николаеввойна
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