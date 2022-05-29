Оккупанты снова обстреливают Николаев: есть пострадавшие
Воскресенье, 29 мая 2022, 11:31
Утром 29 мая оккупационные войска России обстреляли жилой квартал Николаева, есть пострадавшие.
Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "Утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие".
Обновлено: Позднее Сенкевич сообщил, что в результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева погиб человек, двое получили ранения, повреждены три многоэтажки.
ВИДЕО ДНЯ