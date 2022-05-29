Значні руйнування, жертв немає: ДСНС розповіла подробиці ракетного удару по Кривому Рогу

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Кривому Розі ввечері 28 травня дві російські ракети влучили у промислове підприємство.

Джерело: ДСНС під час брифінгу, "Суспільне"

Деталі: Зазначається, що дві ракети влучили в промислове підприємство, руйнування значні.

Внаслідок удару загиблих та поранених немає.

На території спалахнула пожежа, її ліквідували. У її гасінні брали участь 22 фахівці та 6 спецмашин ДСНС.

Передісторія: Російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.