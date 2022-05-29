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Значні руйнування, жертв немає: ДСНС розповіла подробиці ракетного удару по Кривому Рогу

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 12:07
Значні руйнування, жертв немає: ДСНС розповіла подробиці ракетного удару по Кривому Рогу
фото ілюстративне

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у Кривому Розі ввечері 28 травня дві російські ракети влучили у промислове підприємство.

Джерело: ДСНС під час брифінгу, "Суспільне"

Деталі: Зазначається, що дві ракети влучили в промислове підприємство, руйнування значні.

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Внаслідок удару загиблих та поранених немає.

На території спалахнула пожежа, її ліквідували. У її гасінні брали участь 22 фахівці та 6 спецмашин ДСНС.

Передісторія: Російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

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Теми: Кривий РігобстрілвійнаРосія
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