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Две ракеты, жертв нет: ГСЧС рассказала подробности ракетного удара по Кривому Рогу

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 12:07
Две ракеты, жертв нет: ГСЧС рассказала подробности ракетного удара по Кривому Рогу
фото иллюстративное

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Кривом Роге вечером 28 мая две российские ракеты попали в промышленное предприятие.

Источник: ГСЧС во время брифинга, "Суспільне"

Детали: Отмечается, что две ракеты попали в промышленное предприятие, значительные разрушения.

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В результате удара погибших и раненых нет.

На территории вспыхнул пожар, его ликвидировали. В ее тушении участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС.

Предыстория: Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области.

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Темы: Кривой РогобстрелвойнаРосcия
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