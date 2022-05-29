Две ракеты, жертв нет: ГСЧС рассказала подробности ракетного удара по Кривому Рогу

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Кривом Роге вечером 28 мая две российские ракеты попали в промышленное предприятие.

Источник: ГСЧС во время брифинга, "Суспільне"

Детали: Отмечается, что две ракеты попали в промышленное предприятие, значительные разрушения.

В результате удара погибших и раненых нет.

На территории вспыхнул пожар, его ликвидировали. В ее тушении участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС.

Предыстория: Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области.