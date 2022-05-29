Две ракеты, жертв нет: ГСЧС рассказала подробности ракетного удара по Кривому Рогу
Воскресенье, 29 мая 2022, 12:07
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Кривом Роге вечером 28 мая две российские ракеты попали в промышленное предприятие.
Источник: ГСЧС во время брифинга, "Суспільне"
Детали: Отмечается, что две ракеты попали в промышленное предприятие, значительные разрушения.
Реклама:
В результате удара погибших и раненых нет.
На территории вспыхнул пожар, его ликвидировали. В ее тушении участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС.
Предыстория: Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области.
ВИДЕО ДНЯ