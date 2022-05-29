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ЗСУ ліквідували командира російських десантників

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 12:34

Збройні сили ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Джерело: Стратегічне командування ЗСУ

Дослівно: "До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр.

Вигуляр 3 місяці назад під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию" але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло".

Нагадаємо: 28 травня ЗСУ ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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