Збройні сили ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Джерело: Стратегічне командування ЗСУ

Дослівно: "До vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр.

Вигуляр 3 місяці назад під Вязьмой разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию" але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло".

Нагадаємо: 28 травня ЗСУ ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.