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ВСУ ликвидировали командира российских десантников

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 12:34

Вооруженные силы ликвидировали командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Выгуляра.

Источник: Стратегическое командование ВСУ

Дословно: "К vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитан Александр Выгуляр.

Выгуляр 3 месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию", но при встрече с украинскими воинами это не помогло".

Напомним: 28 мая ВСУ ликвидировали российского командира десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка подполковника Александра Досягаева.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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