Мародерство в Маріуполі: окупанти другу добу вантажать металопрокат у порту

Російські мародери другу добу вантажать для відправки український металопрокат у торгівельному порту тимчасово окупованого Маріуполя.

Джерело: радник мера Петро Андрющено у Telegram

Деталі: 28 травня за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу "річка-море" РМ3 класу "Славутич" під російським прапором (порт приписки Ростов-на-Дону).

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Другу добу його завантажують українською рулонною сталлю/ металопрокатом. Порт призначення (попередньо) Ростов-на-Дону.

Пряма мова: "Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою. Вже навіть ніхто не ховається".

Що передувало: Директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський у коментарі ЕП зазначив, що на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Окупанти мають намір його вкрасти.