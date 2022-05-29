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Мародерство в Мариуполе: оккупанты вторые сутки грузят металлопрокат в порту

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 13:46
фото из Telegram Андрющенко

Российские мародеры вторые сутки грузят для отправки украинский металлопрокат в торговом порту временно оккупированного Мариуполя.

Источник: советник мэра Петр Андрющено в Telegram

Детали: 28 мая при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа "река-море" РМ3 класса "Славутич" под российским флагом (порт приписки Ростов-на-Дону).

Вторые сутки его загружают украинской рулонной сталью/металлопрокатом. Порт назначения (предварительно) Ростов-на-Дону.

Прямая речь: "Очередной факт официального мародерства Россией как государством. Уже даже никто не кроется".

Что предшествовало: Директор ГП "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский в комментарии ЭП отметил, что на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн долл. Оккупанты намерены его украсть.

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Темы: Мариупольоккупация
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