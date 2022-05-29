Кирил заявив, що розуміє "труднощі" УПЦ, але молить про єдність

Патріарх московський Кирил заявив на тлі фактичного відділення Української православної Церкви, що процес поділу церков походить "не від Бога".

Джерело: недільна проповідь Кирила у Москві.

Деталі: Кирил заявив, що проблеми в Російській церкві почалися тоді, коли Володимир Ленін "зруйнував єдину державу" і "оголосив створення незалежних держав".

За словами московського патріарха, на тлі останніх подій в Україні, які він не назвав ні "війною", ні "спецоперацією", в Україні піднялися "духи злості піднебесної".

Пряма мова: "Ополчилися на нашу Церкву, прагнучи не просто розділити православних людей Русі (напевно, мається на увазі Росія - УП) та України, але зробити так, щоб між нами прірва пролягла. Не просто прірва, а щоб рів був викопаний, подібний до тих ровів, які використовують під час військової операції, щоб ворог не пройшов.

Глибоко переконаний у тому, що всі ці зусилля не від Бога, не з божого благословення, і справжньої мети ніколи не досягнуть".

Деталі: Хто саме намагається "розділити народи" Кирило не уточнив, сказавши тільки, що кордони держав можуть змінюватися, а якийсь "наш благочестивий народ" має залишатися єдиним, як і Церква.

ВІДЕО ДНЯ

Партіарх московський навіть висловив "розуміння" незгодам Української православної церкви.

Пряма мова: "Ми з повним розумінням ставимося до того, як сьогодні страждає Українська православна Церква. Ми з розумінням ставимося до того, що блаженніший митрополит Онуфрій і єпископат повинні максимально мудро діяти сьогодні, щоб не ускладнювати життя свого віруючого народу.

Але ми молимося, щоб жодні тимчасові, зовнішні середостіння ніколи не зруйнували духовну єдність нашого народу".

Що передувало: 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден з патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною, а УПЦ надалі діятиме як "незалежна та самостійна".

Зі Статуту УПЦ на Соборі було вилучено всі згадки як про московського патріарха так і про єдність із РПЦ.

По суті, УПЦ прийняла рішення про повне адміністративне відділення від РПЦ, проте основоположне для церкви питання духовного спілкування не було порушено. Київ продовжує спілкування із РПЦ.