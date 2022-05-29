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Кирил заявив, що розуміє "труднощі" УПЦ, але молить про єдність

Роман РоманюкНеділя, 29 травня 2022, 14:25
Кирил заявив, що розуміє труднощі УПЦ, але молить про єдність

Патріарх московський Кирил заявив на тлі фактичного відділення Української православної Церкви, що процес поділу церков походить "не від Бога".

Джерело: недільна проповідь Кирила у Москві.

Деталі: Кирил заявив, що проблеми в Російській церкві почалися тоді, коли Володимир Ленін "зруйнував єдину державу" і "оголосив створення незалежних держав".

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За словами московського патріарха, на тлі останніх подій в Україні, які він не назвав ні "війною", ні "спецоперацією", в Україні піднялися "духи злості піднебесної".

Пряма мова: "Ополчилися на нашу Церкву, прагнучи не просто розділити православних людей Русі (напевно, мається на увазі Росія - УП) та України, але зробити так, щоб між нами прірва пролягла. Не просто прірва, а щоб рів був викопаний, подібний до тих ровів, які використовують під час військової операції, щоб ворог не пройшов.

Глибоко переконаний у тому, що всі ці зусилля не від Бога, не з божого благословення, і справжньої мети ніколи не досягнуть".

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Деталі: Хто саме намагається "розділити народи" Кирило не уточнив, сказавши тільки, що кордони держав можуть змінюватися, а якийсь "наш благочестивий народ" має залишатися єдиним, як і Церква.

Партіарх московський навіть висловив "розуміння" незгодам Української православної церкви.

Пряма мова: "Ми з повним розумінням ставимося до того, як сьогодні страждає Українська православна Церква. Ми з розумінням ставимося до того, що блаженніший митрополит Онуфрій і єпископат повинні максимально мудро діяти сьогодні, щоб не ускладнювати життя свого віруючого народу.

Але ми молимося, щоб жодні тимчасові, зовнішні середостіння ніколи не зруйнували духовну єдність нашого народу".

Що передувало: 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден з патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною, а УПЦ надалі діятиме як "незалежна та самостійна".

Зі Статуту УПЦ на Соборі було вилучено всі згадки як про московського патріарха так і про єдність із РПЦ.

По суті, УПЦ прийняла рішення про повне адміністративне відділення від РПЦ, проте основоположне для церкви питання духовного спілкування не було порушено. Київ продовжує спілкування із РПЦ.

Теми: Кирилоцерква
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