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Кирилл заявив, що понимает "трудности" УПЦ, но молит о единстве

Роман РоманюкВоскресенье, 29 мая 2022, 14:25

Патриарх московский Кирилл заявил на фоне фактического отделения Украинской православной Церкви, что процесс разделения церквей происходит "не от Бога".

Источник: воскресная проповедь Кирилла в Москве.

Детали: Кирилл заявил, что проблемы в Русской церкви начались тогда, когда Влидимир Ленин "разрушил единое государство" и "объявил создание независимых государств".

По словам московского патриарха, на фоне последних событий в Украине, которые он не назвал ни "войной", ни "спецоперацией", в Украине поднялись "духи злобы поднебесной".

Прямая речь: "Ополчились на Церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси (наверное, имеется ввиду Россия - УП) и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла. Не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобный тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел.

Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет".

Детали: Кто именно пытается "разделить народы" Кирилл не уточнил, сказав только, что границы государств могут меняться, а вот некий "наш благочестивый народ" должен оставаться единым, как и Церковь.

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Партиарх московский даже высказал "понимае" тяготам Украинской православной церкви.

Прямая речь: "Мы с полным понимаем относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная Церковь. Мы с понимаем относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. 

Но мы молимся о том, чтобы никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа". 

Что предшествовало: 27 мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что не согласен с патриархом Кириллом в вопросе войны России с Украиной, а УПЦ в дальнейшем будет действовать как "независимая и самостоятельная".

Из Устава УПЦ на Соборе были изъяты все упоминания как о московском патриархе так и о единстве с РПЦ. 

По сути, УПЦ приняла решение о полном административном отделении от РПЦ, однако основополагающий для церкви вопрос духовного общения затронут не был. Киев продолжает общение с РПЦ.

Темы: Кириллцерковь
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