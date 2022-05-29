Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 14:38
В Україні ліквідували полковника з пресслужби Міноборони РФ
іванов на палці під час "бєссмєртного полка" 9 травня

Під час боїв в Україні загинув полковник Володимир Іванов, котрий є співробітником пресслужби Міноборони Росії, повідомляють розслідувачі. Пізніше інформацію підтвердили у Збройних силах України.

Джерело: розслідування "Медіазони", Стратегічне командування ЗСУ

Деталі: Журналісти-розслідувачі підтвердили загибель полковника за допомогою реєстру спадкових справ, додатку Getcontact та витоків з російських баз даних.

Реклама:

Згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Іванов загинув ще 25 березня, його смерть офіційно підтвердили.

Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого - Москва, вул. Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж — військова частина 66524, повідомляє "Медіазона".

Міністерство оборони публічно не підтверджувало загибель працівника пресслужби. Однак про смерть полковника повідомили державні пропагандисти, промовчавши про місце служби загиблого.

ВІДЕО ДНЯ

За даними додатку Getcontact, телефон полковника в записниках користувачів був записаний як "Владимир Пресслужба Минобороны, Володя УПСИ Иванов, ДИМК — Иванов Владимир Васильевич, Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к, В. В. (ДИМК МО РФ) Иванов".

Згідно з витоками з російських баз даних, Іванов народився в Ростові-на-Дону і до переведення в Москву служив у штабі Південного Військового округу.

Нагадаємо: 29 травня Збройні сили ліквідували командира роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
Росіяни знову заявляють про атаку БпЛА
Московські аеропорти призупинили роботу, скасовано десятки рейсів – росЗМІ
Гутерріш відправив лист Лаврову з пропозиціями для відновлення зернової угоди – ЗМІ
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: