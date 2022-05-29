В Украине ликвидировали полковника из пресс-службы Минобороны РФ

иванов на палке во время "бессмертного полка" 9 мая

Во время боев в Украине погиб полковник Владимир Иванов, который является сотрудником пресс-службы Минобороны России, сообщают расследователи. Позже информацию подтвердили в Вооруженных силах Украины.

Источник: расследование "Медиазоны", Стратегическое командование ВСУ

Детали: Журналисты-расследователи подтвердили гибель полковника с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

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Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Иванов погиб еще 25 марта, его смерть официально подтвердили.

Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего — Москва, ул. Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, оно же — воинская часть 66524, сообщает "Медиазона".

Министерство обороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы. Однако в смерти полковника сообщили государственные пропагандисты, умолчав о месте службы погибшего.

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По данным приложения Getcontact, телефон полковника в записных книжках пользователей был записан как "Владимир Пресслужба Минобороны, Володя УПСИ Иванов, ДИМК — Иванов Владимир Васильевич, Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к, В. В. (ДИМК МО РФ) Иванов".

Согласно утечкам из российских баз данных, Иванов родился в Ростове-на-Дону и до перевода в Москву служил в штабе Южного Военного округа.

Напомним: Вооруженные силы ликвидировали командира роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Выгуляра.