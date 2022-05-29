РНБО дала журналістам та блогерам три поради

Центр протидії дезінформації РНБО звертається до лідерів громадської думки та журналістів, щоб ті не брали участі в інформаційній війні проти України та перевіряли усю інформацію в офіційних відомствах.

Джерело: ЦПД РНБО

Дослівно: "Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця.

Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю".

Деталі: В РНБО закликають дотримуватися правил: