РНБО дала журналістам та блогерам три поради
Неділя, 29 травня 2022, 15:59
Центр протидії дезінформації РНБО звертається до лідерів громадської думки та журналістів, щоб ті не брали участі в інформаційній війні проти України та перевіряли усю інформацію в офіційних відомствах.
Джерело: ЦПД РНБО
Дослівно: "Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця.
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Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю".
Деталі: В РНБО закликають дотримуватися правил:
- Верифікувати інформацію через офіційні відомства перед тим як у неї повірити та її поширити;
- Не поширювати матеріали від "особистих джерел", що стосуються подій на фронті;
- Утримуватися від публічних оцінок бойових дій, логістики тощо, адже тільки вище воєнне керівництво має повну інформацію з поля бою та може робити достовірні прогнози.
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