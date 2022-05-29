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РНБО дала журналістам та блогерам три поради

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 15:59
РНБО дала журналістам та блогерам три поради
фото ілюстративне

Центр протидії дезінформації РНБО звертається до лідерів громадської думки та журналістів, щоб ті не брали участі в інформаційній війні проти України та перевіряли усю інформацію в офіційних відомствах.

Джерело: ЦПД РНБО

Дослівно: "Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця.

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Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю".

Деталі: В РНБО закликають дотримуватися правил:

  • Верифікувати інформацію через офіційні відомства перед тим як у неї повірити та її поширити;
  • Не поширювати матеріали від "особистих джерел", що стосуються подій на фронті;
  • Утримуватися від публічних оцінок бойових дій, логістики тощо, адже тільки вище воєнне керівництво має повну інформацію з поля бою та може робити достовірні прогнози.

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Теми: РНБОЗбройні силивійнаРосія
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