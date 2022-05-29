СНБО дал журналистам и блоггерам три совета
Воскресенье, 29 мая 2022, 15:59
Центр противодействия дезинформации СНБО обращается к лидерам общественного мнения и журналистам, чтобы те не участвовали в информационной войне против Украины и проверяли всю информацию в официальных ведомствах.
Источник: ЦПД СНБО
Дословно: "Наш враг ведет информационную войну против каждого украинца.
Каждый день он генерирует десятки фейков о капитуляции наших защитников, инициативной сдаче занимаемых позиций и нежелании воевать за родную землю".
Детали: В СНБО призывают соблюдать правила:
- Верифицировать информацию через официальные ведомства перед тем, как в нее поверить и ее распространить;
- Не распространять материалы от "личных источников", касающихся событий на фронте;
- Воздерживаться от публичных оценок боевых действий, логистики и т.д., ведь только высшее военное руководство имеет полную информацию с поля боя и может делать достоверные прогнозы.