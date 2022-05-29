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СНБО дал журналистам и блоггерам три совета

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 15:59
фото иллюстративное

Центр противодействия дезинформации СНБО обращается к лидерам общественного мнения и журналистам, чтобы те не участвовали в информационной войне против Украины и проверяли всю информацию в официальных ведомствах.

Источник: ЦПД СНБО

Дословно: "Наш враг ведет информационную войну против каждого украинца.

Каждый день он генерирует десятки фейков о капитуляции наших защитников, инициативной сдаче занимаемых позиций и нежелании воевать за родную землю".

Детали: В СНБО призывают соблюдать правила:

  • Верифицировать информацию через официальные ведомства перед тем, как в нее поверить и ее распространить;
  • Не распространять материалы от "личных источников", касающихся событий на фронте;
  • Воздерживаться от публичных оценок боевых действий, логистики и т.д., ведь только высшее военное руководство имеет полную информацию с поля боя и может делать достоверные прогнозы.

Темы: СНБОВооруженные силывойнаРосcия
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