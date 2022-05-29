В окупованому Мелітополі патріоти вийшли з прапорами України й заспівали гімн
В окупованому Мелітополі Запорізької області у неділю провели патріотичну акцію на підтримку України.
Джерело: місцеве видання "РИА Мелитополь"
Деталі: Акція пройшла у міському парку.
"За словами очевидців, зараз у міському парку патріоти виконують гімн України. На фото кілька десятків людей із імпровізованими плакатами, прапорами та жовто-блакитними стрічками" - пише видання.
Зазначається, що кілька днів тому мелітопольські партизани запросили городян 29 травня на проукраїнський мітинг, який організовує рух "Жовта стрічка".
При цьому були відомі лише час та дата, а місце зустрічі до останнього тримали в таємниці.
Що передувало: 24 травня повідомлялося, що росіяни вимагають хабарі від 3 до 5 тисяч гривень з людей, які хочуть виїхати з окупованого Мелітополя.