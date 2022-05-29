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В окупованому Мелітополі патріоти вийшли з прапорами України й заспівали гімн

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 16:18
В окупованому Мелітополі патріоти вийшли з прапорами України й заспівали гімн
акція в Мелітополі 29 травня, фото "РИА Мелитополь"

В окупованому Мелітополі Запорізької області у неділю провели патріотичну акцію на підтримку України.

Джерело: місцеве видання "РИА Мелитополь"

Деталі: Акція пройшла у міському парку.

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"За словами очевидців, зараз у міському парку патріоти виконують гімн України. На фото кілька десятків людей із імпровізованими плакатами, прапорами та жовто-блакитними стрічками" - пише видання.

Зазначається, що кілька днів тому мелітопольські партизани запросили городян 29 травня на проукраїнський мітинг, який організовує рух "Жовта стрічка".

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При цьому були відомі лише час та дата, а місце зустрічі до останнього тримали в таємниці.

Що передувало: 24 травня повідомлялося, що росіяни вимагають хабарі від 3 до 5 тисяч гривень з людей, які хочуть виїхати з окупованого Мелітополя.

Теми: МелітопольЗапорізька областьакції
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