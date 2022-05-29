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В оккупированном Мелитополе патриоты вышли с флагами Украины и спели гимн

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 16:18
В оккупированном Мелитополе патриоты вышли с флагами Украины и спели гимн
акция в Мелитополе 29 мая, фото "РИА Мелитополь"

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в воскресенье провели патриотическую акцию в поддержку Украины.

Источник: местное издание "РИА Мелитополь"

Детали: Акция прошла в городском парке.

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"По словам очевидцев, сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и жовто-блакитними лентами" - пишет издание.

Несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, организуемый движением "Жовта стрічка".

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При этом было известно только время и дата, а место встречи до последнего держали в тайне.

Что предшествовало: 24 мая сообщалось, что россияне требуют взятки от 3 до 5 тысяч гривен с людей, желающих уехать из оккупированного Мелитополя.

Темы: МелитопольЗапорожская областьакции
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