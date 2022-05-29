Обстрел Николаева: есть погибший и раненые, в городе снова взрывы
Воскресенье, 29 мая 2022, 16:47
В результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева погиб человек, двое получили ранения, повреждены три многоэтажки.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Дословно: "Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах).
По состоянию на 16:00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб".
Детали: Сенкевич добавил, что в городе снова слышны взрывы.
Что предшествовало: Ранее мэр сообщил, что утром 29 мая оккупационные войска России обстреляли жилой квартал Николаева.