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Обстрел Николаева: есть погибший и раненые, в городе снова взрывы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 16:47
Обстрел Николаева: есть погибший и раненые, в городе снова взрывы
последствия обстрела Николаева 29 мая, фото из Telegram Сенкевича

В результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева погиб человек, двое получили ранения, повреждены три многоэтажки.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах).

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По состоянию на 16:00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб".

Детали: Сенкевич добавил, что в городе снова слышны взрывы.

Что предшествовало: Ранее мэр сообщил, что утром 29 мая оккупационные войска России обстреляли жилой квартал Николаева.

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Темы: Николаеввойна
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