Обстрел Николаева: есть погибший и раненые, в городе снова взрывы

В результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева погиб человек, двое получили ранения, повреждены три многоэтажки.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал Николаева. Повреждены три многоэтажки (выбито около 300 окон, повреждены внешние стены и имущество в квартирах).

По состоянию на 16:00, известно о двух раненых. Еще один человек погиб".

Детали: Сенкевич добавил, что в городе снова слышны взрывы.

Что предшествовало: Ранее мэр сообщил, что утром 29 мая оккупационные войска России обстреляли жилой квартал Николаева.