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Чернігівщина: зведуть тимчасову переправу через Десну замість зруйнованого моста

Денис КарловськийНеділя, 29 травня 2022, 20:24

Замість зруйнованого мосту через річку Десна на Чернігівщині зведуть тимчасову переправу, але попросили мешканців не знімати її будівництво.

Джерело: telegram-канал Чернігівської обласної військової адміністрації із заступником начальника Дмитра Синенка

Пряма мова Синенка: "Найбільша інфраструктурна втрата Чернігівщини – зруйнований міст через Десну. Ворог, зруйнувавши його, погіршив логістику як для бізнесу, так і для всього населення Чернігівської області.

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Спільно зі Службою автомобільних доріг безпосередньо на місці були проговорені і виписані кроки щодо будівництва нового сучасного мосту через річку. Але також ми розуміємо, що будівництво сучасної мостової споруди буде не швидким, а їхати потрібно вже сьогодні.

Чернігівська ОВА спільно зі Службою автомобільних доріг та підрозділами Збройних сил України вирішили не гаяти часу, а в найближчі часи почати зводити тимчасовий міст – понтонну переправу".

Деталі: Синенко попросив мешканців не фотографувати і не вести відеозйомку процес зведення понтонної переправи, аби не вказувати ворогу місце тимчасового мосту.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Відразу після визволення Чернігівщини з-під російської окупації місцева влада почала зводити тимчасові переправи через річки, де були зруйновані мости.

Теми: Чернігівська областьдорогиЧернігів
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