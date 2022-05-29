Вместо разрушенного моста через реку Десна в Черниговской области построили временную переправу, но попросили жителей не снимать ее строительство.

Источник: telegram-канал Черниговской областной военной администрации с заместителем начальника Дмитрия Синенко

Прямая речь Синенко: "Наибольшая инфраструктурная потеря Черниговщины – разрушенный мост через Десну. Враг, разрушив его, ухудшил логистику как для бизнеса, так и всего населения Черниговской области.

Совместно со Службой автомобильных дорог прямо на месте были проговорены и выписаны шаги по строительству нового современного моста через реку. Но также мы понимаем, что строительство современного мостового сооружения будет не скорым, а ехать нужно уже сегодня.

Черниговская ОВА совместно со Службой автомобильных дорог и подразделениями Вооруженных сил Украины решили не тратить попусту время, а в ближайшие времена начать сооружать временный мост – понтонную переправу".

Детали: Синенко попросил жителей не фотографировать и не вести видеосъемку процесс возведения понтонной переправы, чтобы не указывать врагу на место временного моста.

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Что было ранее: Сразу после освобождения Черниговщины из-под российской оккупации местные власти начали возводить временные переправы через реки, где были разрушены мосты.