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Чернігівщина: уряд зводить тимчасові переправи до Чернігова

Денис КарловськийПонеділок, 11 квітня 2022, 21:05
Чернігівщина: уряд зводить тимчасові переправи до Чернігова
зруйнований міст на чернігівщині. фото: пресслужба мінінфраструктури

Українські будівельники розпочали зведення тимчасової переправи на автошляху з Вишгорода до Чернігова.

Джерело: facebook-сторінка міністра інфраструктури Олександра Кубракова

Пряма мова Кубракова: "Сьогодні стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина. 

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Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка. 

Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці – до кінця тижня".

Деталі: Після цього українські дорожні служби планують звести тимчасову переправу біля села Киселівка на автодорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч.

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За словами міністра, за час російської окупації в області зруйновано 16 мостів та шляхопроводів. 

 
Фото: пресслужба мінінфраструктури
 
Фото: пресслужба мінінфраструктури
 
Фото: пресслужба мінінфраструктури

Передісторія:

  • Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив 8 квітня, що за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей.
  • Військова адміністрація області попередила, що в Чернігівські області автошляхи заміновані ворогом при відступі.

Теми: ЧернігівЧернігівська областьдорогиМінінфраструктури
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