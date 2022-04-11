Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чернігівщина: уряд зводить тимчасові переправи до Чернігова

Денис КарловськийПонеділок, 11 квітня 2022, 21:05
зруйнований міст на чернігівщині. фото: пресслужба мінінфраструктури

Українські будівельники розпочали зведення тимчасової переправи на автошляху з Вишгорода до Чернігова.

Джерело: facebook-сторінка міністра інфраструктури Олександра Кубракова

Пряма мова Кубракова: "Сьогодні стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина. 

Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка. 

Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці – до кінця тижня".

Деталі: Після цього українські дорожні служби планують звести тимчасову переправу біля села Киселівка на автодорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч.

За словами міністра, за час російської окупації в області зруйновано 16 мостів та шляхопроводів. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото: пресслужба мінінфраструктури
 
Фото: пресслужба мінінфраструктури
 
Фото: пресслужба мінінфраструктури

Передісторія:

  • Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив 8 квітня, що за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей.
  • Військова адміністрація області попередила, що в Чернігівські області автошляхи заміновані ворогом при відступі.

Теми: ЧернігівЧернігівська областьдорогиМінінфраструктури
Головне сьогодні

Міноборони РФ підтвердило, що "Москва" палає, але там "не знають" чому

ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”

Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком

Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Усі новини...
Чернігів
Чернігів: рятувальники вилучили на пляжі 6 снарядів від російських систем "Ураган"
На відбудову Чернігова піде щонайменше 4 роки – мер
Чернігів: за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей – мер 
Останні новини
07:21
Зведення Генштабу: росіяни посилюють позиції, штурмують Маріуполь, лякають білорусів
07:00
На Фіджі затримали суперяхту російського мільярдера
06:22
Графік евакуаційних потягів 14 квітня
05:57
Генсек ООН: Війна в Україні може привести 1/5 людства до небачених злиднів
04:40
Австралія запровадила санкції проти "Газпрому"
04:00
Колумбія назвала дії РФ в Україні геноцидом
03:20
CNN: США ведуть перемовини щодо візиту до України Блінкена чи Остіна
02:50
Росія розширила чорний список, додавши депутатів США та Канади
02:12
Міноборони РФ підтвердило, що "Москва" палає, але там "не знають" чому
02:01
Посол розповів, чому Україна відмовила Штайнмаєру у візиті
Усі новини...