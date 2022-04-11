Чернігівщина: уряд зводить тимчасові переправи до Чернігова
Понеділок, 11 квітня 2022, 21:05
Українські будівельники розпочали зведення тимчасової переправи на автошляху з Вишгорода до Чернігова.
Джерело: facebook-сторінка міністра інфраструктури Олександра Кубракова
Пряма мова Кубракова: "Сьогодні стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина.
Реклама:
Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка.
Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці – до кінця тижня".
Деталі: Після цього українські дорожні служби планують звести тимчасову переправу біля села Киселівка на автодорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч.
ВІДЕО ДНЯ
За словами міністра, за час російської окупації в області зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.
Передісторія:
- Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив 8 квітня, що за час блокади міста російськими військами загинуло близько 700 людей.
- Військова адміністрація області попередила, що в Чернігівські області автошляхи заміновані ворогом при відступі.