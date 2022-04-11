Чернігівщина: уряд зводить тимчасові переправи до Чернігова

Українські будівельники розпочали зведення тимчасової переправи на автошляху з Вишгорода до Чернігова.

Джерело: facebook-сторінка міністра інфраструктури Олександра Кубракова

Пряма мова Кубракова: "Сьогодні стартували роботи зі зведення тимчасової переправи поблизу Смолина.

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Дві тимчасові переправи буде збудовано на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, біля сіл Смолин та Якубівка.

Переправу у Смолині плануємо зробити за кілька днів, у Якубівці – до кінця тижня".

Деталі: Після цього українські дорожні служби планують звести тимчасову переправу біля села Киселівка на автодорозі Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч.

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За словами міністра, за час російської окупації в області зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

Фото: пресслужба мінінфраструктури

Фото: пресслужба мінінфраструктури

Фото: пресслужба мінінфраструктури

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