Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бєлгороді знову повідомляють про гучний "хлопок"

Світлана КізіловаВівторок, 3 травня 2022, 01:04
Бєлгород, фото з сайту slushano.ru

У російському Бєлгороді знову лунають вибухи.

Джерело: РИА Новости, Telegram-канал Белгород №1  

Деталі: РИА Новости пише, що гучний "хлопок", схожий на звук вибуху середньої сили, був чутний у центрі Бєлгорода.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про серію вибухів.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

За даними військових журналістів, перед вибухами в Бєлгородській області 1 травня до аеропорту обласного центру прибули три транспортні літаки Ту-154, що мають реєстрацію міністерства оборони РФ.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна проводить військові операції в межах своїх кордонів, а про будь-які дії на території ворога йому нічого не відомо.

Теми: Росіязброя
Головне сьогодні

відеоВійськові показали нові удари "Байрактарів" по Зміїному

Бункери "Азовсталі" здатні витримати пряме влучання ядерної бомби – гендиректор заводу

Будапешт назвав фейком заяву Данілова про те, що Путін попередив Угорщину про війну

фото, відеоБільше 150 маріупольців із "Азовсталі" прибули до Запоріжжя

ВР остаточно заборонила діяльність проросійських партій

"Україна переможе": Джонсон у Верховній раді оголосив новий пакет військової допомоги

Усі новини...
Росія
ЦРУ російською мовою розповіло, як безпечно вийти на контакт
Нема ознак військової допомоги Росії з боку третіх країн – Пентагон
ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ 10 травня
Останні новини
20:37
У Львові лунають вибухи
20:35
Лідер німецької опозиції зустрівся у Києві з Зеленським
20:30
фото, оновленоВ Авдіївці внаслідок атаки РФ загинули мирні люди, є поранені
20:22
Уряд виділив ще 500 мільйонів на закупівлю ліків і медобладнання
20:22
Один із мобільних операторів відновив зв’язок на 70% території Херсонщини
20:15
фотоВтратила батька та отримала поранення: історія порятунку 12-річної Кіри з Маріуполя
20:14
фотоОдин з головних пропагандистів Кремля приїхав до Маріуполя
20:05
Понад 90 тисяч українських дітей прийняли до шкіл у Німеччині
20:04
В Ірпені закінчили роботу слідчі, знайдено нових жертв російських військових
19:50
Ізраїль планує постачати Україні озброєння – ЗМІ
Усі новини...