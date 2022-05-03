У Бєлгороді знову повідомляють про гучний "хлопок"
Вівторок, 3 травня 2022, 01:04
У російському Бєлгороді знову лунають вибухи.
Джерело: РИА Новости, Telegram-канал Белгород №1
Деталі: РИА Новости пише, що гучний "хлопок", схожий на звук вибуху середньої сили, був чутний у центрі Бєлгорода.
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Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про серію вибухів.
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Нагадаємо:
За даними військових журналістів, перед вибухами в Бєлгородській області 1 травня до аеропорту обласного центру прибули три транспортні літаки Ту-154, що мають реєстрацію міністерства оборони РФ.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна проводить військові операції в межах своїх кордонів, а про будь-які дії на території ворога йому нічого не відомо.