"Найнижча форма расизму та брехні": Держдеп на слова Лаврова про Зеленського і євреїв

Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс вважає, що висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про євреїв та українського лідера Володимира Зеленського є проявом "найнижчої форми расизму, пропаганди та брехні".

Джерело: Нед Прайс на брифінгу у Вашингтон, "Суспільне"

Пряма мова: "Заява міністра закордонних справ Лаврова дійсно є проявом найнижчої форми расизму, найнижчої форми пропаганди, найнижчої форми підступної брехні".

Реклама:

Деталі: Прайс висловив підтримку міністру закордонних справ Ізраїлю, який назвав висловлювання Лаврова такими, що не можна пробачити.

На думку речника Держдепу, заява російського міністра та поведінка представників російської влади "доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ