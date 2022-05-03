"Найнижча форма расизму та брехні": Держдеп на слова Лаврова про Зеленського і євреїв

Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс вважає, що висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про євреїв та українського лідера Володимира Зеленського є проявом "найнижчої форми расизму, пропаганди та брехні".

Джерело: Нед Прайс на брифінгу у Вашингтон, "Суспільне"

Пряма мова: "Заява міністра закордонних справ Лаврова дійсно є проявом найнижчої форми расизму, найнижчої форми пропаганди, найнижчої форми підступної брехні".

Деталі: Прайс висловив підтримку міністру закордонних справ Ізраїлю, який назвав висловлювання Лаврова такими, що не можна пробачити.

На думку речника Держдепу, заява російського міністра та поведінка представників російської влади "доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися".

Передісторія

Голова МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю італійцям заявив: "Він (Зеленський) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилятися, але у Гітлера також була єврейська кров. Це абсолютно нічого не значить. Мудрий єврейський народ говорить, що найбільш затяті антисеміти – як правило, євреї".

Голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова російського міністра "обурливі і є грубою історичною помилкою". МЗС Ізраїлю викликало російського посла.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що слова Сергія Лаврова образливі і для президента України Володимира Зеленського, і для Ізраїлю та всього єврейського народу.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що антисемітські заяви Лаврова, звинувачення євреїв у Другій світовій війні й Голокості є свідченням того, що саме Росія є правонаступницею нацистської ідеології.

Президент Володимир Зеленський вважає, що "випад" російського міністра свідчить про спробу керівництва РФ перекласти на єврейський народ провину за злочини нацистів.