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Херсонщина: у Скадовську з’явився мобільний зв'язок – мер

Олена РощінаВівторок, 3 травня 2022, 07:56

В окупованому росіянами Скадовську Херсонської області відновився мобільний зв'язок, інтернет досі недоступний. 

Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв

Пряма мова: "У Скадовську з’явився мобільний зв'язок. Поки що без Інтернету".

Деталі: Сам Яковлєв зі Скадовська виїхав на початку квітня. 

Передісторія: 

  • 30 квітня в Херсонській області зник мобільний інтернет від усіх українських операторів, а також почалися збої з мобільним зв’язком.
  • Лондонська компанія NetBlocks зафіксувала майже повне відключення інтернету від українських провайдерів у Херсонській області в суботу, за кілька годин з’єднання відновилося, але трафік уже йшов через Росію.

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Теми: Херсонська областьмобільний зв'язокінтернетокупація
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