Херсонщина: у Скадовську з’явився мобільний зв'язок – мер

В окупованому росіянами Скадовську Херсонської області відновився мобільний зв'язок, інтернет досі недоступний.

Джерело: міський голова Скадовська Олександр Яковлєв

Пряма мова: "У Скадовську з’явився мобільний зв'язок. Поки що без Інтернету".

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Деталі: Сам Яковлєв зі Скадовська виїхав на початку квітня.

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