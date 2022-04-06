Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів

Олена РощінаСереда, 6 квітня 2022, 14:21
Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів
Олександр Яковлєв, фото з його Facebook

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та "пропозиції" до співпраці з боку російських військових. 

Джерело: Олександр Яковлєв у Facebook

Пряма мова: "Зважаючи на постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста.

Реклама:

Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато.

Сьогодні я знаходжуся в безпечному місті, на постійному зв’язку з заступниками, виконком продовжує працювати в дистанційному режимі".

Деталі: За словами Яковлєва, робота в місті та громаді налагоджена, "все поки що без суттєвих змін".

ВІДЕО ДНЯ

Міський голова повідомив, що влада планує здійснити виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня.

"Україна велика та неподільна. Усі націлені і працюють на перемогу, яка неодмінно буде", – додав Яковлєв.

Передісторія: 

Теми: Херсонська областьСкадовськокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни вдарили по Херсону та області: є загиблий, 4 поранених
Росіяни випустили керовані авіабомби по Херсонщині: є загиблий і поранені
Росія у перший день вересня вбила декількох цивільних на Херсонщині та Донеччині
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: