Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів

Олександр Яковлєв, фото з його Facebook

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та "пропозиції" до співпраці з боку російських військових.

Джерело: Олександр Яковлєв у Facebook

Пряма мова: "Зважаючи на постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста.

Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато.

Сьогодні я знаходжуся в безпечному місті, на постійному зв’язку з заступниками, виконком продовжує працювати в дистанційному режимі".

Деталі: За словами Яковлєва, робота в місті та громаді налагоджена, "все поки що без суттєвих змін".

Міський голова повідомив, що влада планує здійснити виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня.

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"Україна велика та неподільна. Усі націлені і працюють на перемогу, яка неодмінно буде", – додав Яковлєв.

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