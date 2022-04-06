Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів
Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та "пропозиції" до співпраці з боку російських військових.
Джерело: Олександр Яковлєв у Facebook
Пряма мова: "Зважаючи на постійні погрози та "пропозиції" до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста.
Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато.
Сьогодні я знаходжуся в безпечному місті, на постійному зв’язку з заступниками, виконком продовжує працювати в дистанційному режимі".
Деталі: За словами Яковлєва, робота в місті та громаді налагоджена, "все поки що без суттєвих змін".
Міський голова повідомив, що влада планує здійснити виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня.
"Україна велика та неподільна. Усі націлені і працюють на перемогу, яка неодмінно буде", – додав Яковлєв.
Передісторія:
- 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну – міста Херсонської області першими в великій війні зазнали окупації російськими військами.
- 9 березня і в Скадовськ в'їхала російська військова техніка, місцевих жителів не пустили до пам'ятника Тарасові Шевченку, а з міської ради винесли комп'ютери.
- 13 березня міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що в місті "немає окупаційних військ", ситуація контрольована.
- 16 березня Жителі окупованого Скадовська вийшли на мирний мітинг, вимагаючи звільнити керівництво міста, затримане російськими військовими, окупанти застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь.