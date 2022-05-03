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Царьова засудили до 12 років в’язниці, але йому світить і довічне

Олена РощінаВівторок, 3 травня 2022, 13:24
Олег Царьов на Київщині, 15.03.22, скриншот

Шевченківський райсуд Києва заочно засудив колишнього народного депутата й колишнього кандидата у президенти України Олега Царьова до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати владні посади на 3 роки.

Джерело: пресслужба Шевченківського райсуду, "Судовий репортер"

Деталі: Царьов не перебуває під вартою, він у розшуку з 2014 року. Вирок йому винесли у справі щодо подій 2014 року. У березні 2022 року йому висунули нові звинувачення. 

3 травня суд визнав Олега Царьова винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України, тобто у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

Йдеться про висловлювання Царьова під час президентської виборчої кампанії у квітні-травні 2014 року на масових заходах і в ЗМІ, де він закликав до роз’єднання, посягав на територіальну цілісність України та висловлював сепаратистські наміри. 

Царьов критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, пропагував ідею децентралізації влади аж до створення "Федеративної республіки Новоросія", куди, на його думку, мали б увійти Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області.

У числі доказів – свідчення двох колишніх держохоронців, які супроводжували Царьова під час перевиборчої кампанії 2014 року, а також відеозаписи програм за участі політика та їх розшифровки і лінгвістичні експертизи.

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Суд наголошує, що Царьов після вчинення кримінальних правопорушень "продовжив антиукраїнську діяльність".

"За умов розв’язання вищим політичним керівництвом Російської Федерації агресивної війни проти України, яка триває з 2014 року і перейшла в фазу справжнього геноциду української нації, із проявами мародерства, знущанням і насильством над цивільними, в тому числі дітьми й жінками, відповідно до загальнодоступних даних ЗМІ (Царьов) приймав активну участь спільно з російськими "військовими" в антилюдських заходах, прикриваючись "благодійною" місією у формі псевдодопомоги мешканцям Київської області у час, коли російські "військові" знищували все живе на території України", – зазначає суд.

На думку суду, у Царьова відсутні морально-етичні й загальноприйняті людські засади та орієнтири "в частині поваги до державних інституцій, а також держави Україна в цілому".

Тому, "незважаючи на українське етнічне походження й певний досвід державної служби", суд просить президента України позбавити Олега Царьова ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, яким його нагородив 23 серпня 2011 року Віктор Янукович.

Нагадаємо: Ще у квітні 2014 року прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо посягання нардепом Царьовим на територіальну цілісність країни. Шевченківський суд Києва розглядав цю справу з 2016 року, тоді як Царьов переховувався від українського правосуддя.

У березні 2022 року Царьов прибув у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським окупантам.

Після цього Олегу Царьову повідомили ще одну підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності.

За даними слідства, народний депутат IV-VII скликань Верховної Ради України неодноразово публікував у Telegram заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За такі дії у період воєнного стану Царьову може загрожувати довічне позбавлення волі.

УП, оновлено
Теми: Царьовдержзрадавійна
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