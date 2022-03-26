Царьову "прилетіли" нові підозри і загрожує довічне ув'язнення

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олег Царьов відтепер підозрюється в закликах змінити межі України та колаборації з ворогом.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова в Facebook

Пряма мова: "Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні - саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті.

Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з РФ, в результаті чого був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом. Нагадаю, що відправляти воєнних злочинців в захопливу подорож на кораблику вздовж російського фарватера вже не вважається образою".

Деталі: За словами Венедіктової, складно сказати, що саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини.

Віднині Царьов О.А - підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України (нова стаття –ред.) – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями.

Генпрокурорка нагадує: наслідки за подібні злочини, якщо суд визнає людину винною, суворі – довічне ув’язнення.

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