Один з головних пропагандистів Кремля приїхав до Маріуполя

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Маріуполя, більшу частину якого захопили окупанти.

Джерело: Соловйов у Telegram

Деталі: Пропагандист опублікував своє фото на прохідній Заводу Ілліча в Маріуполі з главою бойовиків так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Він пообіцяв розповісти "всі подробиці" у середу.

Що передувало: Президент РФ Володимир Путін, а потім і ФСБ РФ заявили про затримання "неонацистів, які готували вбивство" відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова, нібито на замовлення СБУ.

Служба безпеки України запевнила росіян, що наполегливо працює над посиленням безпеки рідної держави і "відволікатися" на російських пропагандистів не має ні часу ні бажання.

Пізніше у ФСБ Росії заявили, що "неонацисти", затримані за підозрою у підготовці замаху на Соловйова нібито на замовлення СБУ, планували вбити також інших російських пропагандистів – Дмитра Кісельова, Маргариту Сімоньян, Ольгу Скабєєву та Євгена Попова.