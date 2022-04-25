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У ФСБ заявили, що "неонацисти" хотіли вбити також Скабєєву й Сімоньян

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 17:57
У ФСБ заявили, що неонацисти хотіли вбити також Скабєєву й Сімоньян
Ольга Скабєєва, скріншот відео

У ФСБ Росії заявили, що "неонацисти", затримані за підозрою у підготовці замаху на пропагандиста Володимира Соловйова нібито на замовлення СБУ, планували вбити також інших російських пропагандистів – Дмитра Кісельова, Маргариту Сімоньян, Ольгу Скабєєву та Євгена Попова.

Джерело: поширене ФСБ відео, повідомляє Інтерфакс

Деталі: ФСБ поширила відео із частиною допиту затриманих. Один із них заявив, що підозрювані обговорювали плани вбивства й інших російських "журналістів".

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"У період із січня по березень 2022 року я приїжджав на квартиру, де обговорювалися в моїй присутності підпали машин із символікою підтримки спецоперації, а також військкоматів, ну і, крім цього, вбивства", - сказав один із затриманих.

На уточнююче запитання він відповів, що члени групи обговорювали вбивства Дмитра Кісельова, Маргарити Сімоньян, Ольги Скабєєвої, Євгена Попова.

Інший затриманий повідомив, що підготувати замах на Соловйова вони мали "якнайшвидше", а після скоєння злочину – нібито планували виїхати в Україну.

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Декілька фігурантів справи також заявили, що завдання їм нібито ставила Служба безпеки України.

Що передувало: Президент РФ Володимир Путін, а потім і ФСБ РФ заявили про затримання "неонацистів, які готували вбивство" відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова, нібито на замовлення СБУ.

Служба безпеки України запевнила росіян, що наполегливо працює над посиленням безпеки рідної держави і "відволікатися" на російських пропагандистів не має ні часу ні бажання.

У березні прокуратура і поліція України оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України кремлівським пропагандистам Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову.

Теми: РосіяпропагандаФСБ
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