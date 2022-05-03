Над Вінничиною збили російські ракети

Над Вінничиною українська ППО у вівторок ввечері збила ворожі ракети.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram

Дослівно: "Два хлопки, які чули вінничани, - це спрацювала наша ППО.

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Уламки збитих ракет шукають".

Що передувало: У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо про вибухи у Львові.

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Також росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградської області.