Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над Вінничиною збили російські ракети

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 21:26
Над Вінничиною збили російські ракети
ілюстративне фото

Над Вінничиною українська ППО у вівторок ввечері збила ворожі ракети.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram

Дослівно: "Два хлопки, які чули вінничани, - це спрацювала наша ППО.

Реклама:

Уламки збитих ракет шукають".

Що передувало: У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу

Згодом стало відомо про вибухи у Львові. 

ВІДЕО ДНЯ

Також росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградської області.

Теми: Вінницька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Вінницька область
Масштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
Силовики ліквідували масштабну схему друку липових паспортів і прав водія
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: