Над Вінничиною збили російські ракети
Вівторок, 3 травня 2022, 21:26
Над Вінничиною українська ППО у вівторок ввечері збила ворожі ракети.
Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram
Дослівно: "Два хлопки, які чули вінничани, - це спрацювала наша ППО.
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Уламки збитих ракет шукають".
Що передувало: У вівторок увечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Згодом стало відомо про вибухи у Львові.
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Також росіяни здійснили ракетний удар по Долинській громаді Кіровоградської області.