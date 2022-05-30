"Путін не переможе" – Шольц
Понеділок, 30 травня 2022, 00:18
На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент Росії Владімір Путін не переможе у війні проти України.
Джерело: Шольц під час телемарафону Save Ukraine, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми разом з вами (українцями – ред.) – думками та серцями".
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"Путін не переможе… Ми разом з вами, ми об’єднані".
"…ми будуємо плани повоєнної відбудови України".
Деталі: Шольц зазначив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе.
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Також канцлер додав, що Німеччина гостинно прийняла майже 800 тисяч біженців з України.
Нагадаємо: Німеччина анонсувала фінансову підтримку Україні.