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"Путин не победит" – Шольц

Ольга ГлущенкоПонедельник, 30 мая 2022, 00:18
Путин не победит – Шольц
Олаф Шольц, фото Getty Images

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, президент России Владимир Путин не победит в войне против Украины.

Источник: Шольц во время телемарафона Save Ukraine, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы вместе с вами (украинцами – ред.) – мыслями и сердцами".

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"Путин не победит... Мы вместе с вами, мы объединены".

"…мы строим планы послевоенного восстановления Украины".

Детали: Шольц отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя.

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Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.

Напомним: Германия анонсировала финансовую поддержку Украине.

Темы: ШольцвойнаПутин
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