На півдні від Кривого Рогу ЗСУ провели успішну контратаку – Вілкул

Українські військові на півдні від Кривого Рогу провели успішну контратаку, знищивши 63 окупанти і 19 одиниць ворожої техніки.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "…ситуація на нашому криворізькому напрямку фронту залишається хоч і напруженою, але стабільною та контрольованою…

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Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти і 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35".

Деталі: Вілкул повідомив, що в неділю ворог вів обстріли в районі населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токарєво.

Було тричі обстріляно Зеленодольську громаду.

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За словами Вілкула, постраждалих внаслідок цих обстрілів нема.