На півдні від Кривого Рогу ЗСУ провели успішну контратаку – Вілкул
Українські військові на півдні від Кривого Рогу провели успішну контратаку, знищивши 63 окупанти і 19 одиниць ворожої техніки.
Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Пряма мова: "…ситуація на нашому криворізькому напрямку фронту залишається хоч і напруженою, але стабільною та контрольованою…
Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти і 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак СУ-35".
Деталі: Вілкул повідомив, що в неділю ворог вів обстріли в районі населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токарєво.
Було тричі обстріляно Зеленодольську громаду.
За словами Вілкула, постраждалих внаслідок цих обстрілів нема.