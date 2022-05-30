На юге от Кривого Рога ВСУ провели успешную контратаку – Вилкул
Украинские военные на юге от Кривого Рога провели успешную контратаку, уничтожив 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники.
Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь: "...ситуация на нашем криворожском направлении фронта остается хоть и напряженной, но стабильной и контролируемой...
Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35".
Детали: Вилкул сообщил, что в воскресенье враг вел обстрелы в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево.
Была трижды обстреляна Зеленодольская община.
По словам Вилкула, пострадавших в результате этих обстрелов нет.