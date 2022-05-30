ЄС не зміг домовитися про ембарго на російську нафту напередодні саміту – Reuters

Євросоюз не зміг домовитися про ембарго на російську нафту в неділю, напередодні запланованого саміту ЄС.

Джерело: Reuters

Деталі: Як зазначає видання, попри те, що не вдалося домовитися про ембарго, дипломати все одно намагатимуться досягти прогресу перед самітом, запланованим на 30-31 травня.

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Високопоставлений дипломат ЄС, якого цитує Reuters, сказав, що є "ще занадто багато деталей, у яких треба розібратися", щоб сподіватися на угоду перед самітом, на який лідери Європейського Союзу зберуться в Брюсселі в понеділок вдень.

Запропоновані санкції щодо імпорту нафти є частиною шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії через її вторгнення в Україну.

Пакет включає відключення найбільшого російського банку "Сбербанк" від системи SWIFT, заборону російських мовників у ЄС та розширення списку осіб, чиї активи заморожені та які не можуть в’їхати до ЄС.

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Пакет, по суті, блокує Угорщина яка стверджує, що нафтове ембарго було б ударом по її економіці, оскільки вона не може легко отримати нафту з інших місць. Словаччина та Чехія висловили схожі занепокоєння.

Переговори про нафтове ембарго тривали протягом місяця без прогресу, і лідери прагнули досягти угоди на саміті, щоб не виглядати роз’єднано у своїй відповіді Москві.

Reuters повідомляє, що щоб вийти з глухого кута, Європейська комісія запропонувала, щоб заборона поширювалася лише на російську нафту, яка ввозиться в ЄС танкерами.

А Угорщині, Словаччині та Чехії дозволили ще деякий час отримувати російську нафту російським трубопроводом "Дружба", доки не будуть доступні альтернативні поставки.

За даними джерел видання, Будапешт підтримує цю пропозицію, але переговори в неділю зупинило питання про фінансування ЄС, адже Угорщина хоче збільшити пропускну спроможність нафтопроводу з Хорватії та перевести свої нафтопереробні заводи з використання російської нафти марки Urals на нафту марки Brent.

Представники ЄС планують обговорити це питання вранці 30 травня.