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ЕС не смог договориться об эмбарго на российскую нефть накануне саммита – Reuters

Ольга ГлущенкоПонедельник, 30 мая 2022, 02:14
ЕС не смог договориться об эмбарго на российскую нефть накануне саммита – Reuters
фото: getty images

Евросоюз не смог договориться об эмбарго на российскую нефть в воскресенье, накануне запланированного саммита ЕС.

Источник: Reuters

Детали: Как отмечает издание, несмотря на то, что не удалось договориться об эмбарго, дипломаты все равно постараются достичь прогресса перед саммитом, запланированным на 30-31 мая.

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Высокопоставленный дипломат ЕС, цитируемый Reuters, сказал, что есть "еще слишком много деталей, в которых нужно разобраться", чтобы надеяться на соглашение перед саммитом, на который лидеры Европейского Союза соберутся в Брюсселе в понедельник днем.

Предложенные санкции по поводу импорта нефти являются частью шестого пакета санкций Европейского Союза против России из-за ее вторжения в Украину.

Пакет включает отключение крупнейшего российского банка "Сбербанк" от системы SWIFT, запрет российских вещателей в ЕС и расширение списка лиц, чьи активы заморожены и которые не могут въехать в ЕС.

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Пакет, по сути, блокирует Венгрия, утверждающая, что нефтяное эмбарго было бы ударом по ее экономике, поскольку она не может легко получить нефть из других мест. Словакия и Чехия выразили схожие беспокойства.

Переговоры о нефтяном эмбарго продолжались в течение месяца без прогресса, и лидеры стремились достичь соглашения на саммите, чтобы не выглядеть разъединенным в своем ответе Москве.

Reuters сообщает, что чтобы выйти из тупика, Европейская комиссия предложила, чтобы запрет распространялся только на российскую нефть, ввозимую в ЕС танкерами.

А Венгрии, Словакии и Чехии позволили еще некоторое время получать российскую нефть по российскому трубопроводу "Дружба", пока не будут доступны альтернативные поставки.

По данным источников издания, Будапешт поддерживает это предложение, но в воскресенье переговоры остановил вопрос о финансировании ЕС, ведь Венгрия хочет увеличить пропускную способность нефтепровода из Хорватии и перевести свои нефтеперерабатывающие заводы с использованием российской нефти марки Urals на нефть марки Brent.

Представители ЕС намерены обсудить этот вопрос утром 30 мая.

Темы: ЕСнефтьРосcия
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