Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров звинуватив Париж "у розпалюванні неонацизму в Україні"

Ольга Глущенко Понеділок, 30 травня 2022, 04:50
Лавров звинуватив Париж у розпалюванні неонацизму в Україні
ЛАВРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні".

Джерело: Лавров, цитує росЗМІ РИА Новости

Пряма мова: "На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити".

Реклама:

Деталі: За його словами, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, "вимагає вести війну до переможного кінця", "завдати Росії поразки".

"Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані", – заявив Лавров.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що Захід нібито навмисно заохочує Зеленського бути непоступливим на перемовинах з Росією й гальмувати процес досягнення якоїсь угоди.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛавровРосіявійнаФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Лавров
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: