Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні".

Джерело: Лавров, цитує росЗМІ РИА Новости

Пряма мова: "На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити".

Деталі: За його словами, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, "вимагає вести війну до переможного кінця", "завдати Росії поразки".

"Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані", – заявив Лавров.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що Захід нібито навмисно заохочує Зеленського бути непоступливим на перемовинах з Росією й гальмувати процес досягнення якоїсь угоди.