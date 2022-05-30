Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров обвинил Париж "в разжигании неонацизма в Украине"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 30 мая 2022, 04:50
ЛАВРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине".

Источник: Лавров, цитирует росСМИ РИА Новости

Прямая речь: "К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть".

Детали: По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы", – заявил Лавров.

Напомним: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что Запад якобы намеренно поощряет Зеленского быть неуступчивым на переговорах с Россией и тормозить процесс достижения какого-либо соглашения.

Темы: ЛавровРосcиявойнаФранция
Главное сегодня

Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

Порошенко таки пересек границу с Польшей

фотоВ Мелитополе прогремел взрыв возле дома гауляйтера Балицкого

В Северодонецке бои уже на улицах, трассу Лисичанск-Бахмут обстреливают – Гайдай

Порошенко в третий раз попытается пересечь границу – обратился к Зеленскому

Враг перегруппируется и готовит наступления на Славянск из Изюма и Лимана – сводка

Все новости...
Лавров
Лавров назвал "безусловный приоритет" России в войне против Украины
Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина
Лавров говорит, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией
Последние новости
12:54
"Укрпочта" открыла новое стационарное отделение в Чернигове: первое с начала войны
12:37
Россияне разрушили уникальную велобазу в Лимане
12:36
Нефть превысила отметку в 120 долларов в ожидании эмбарго от ЕС
12:36
ФСБ провела спецоперацию против сотрудников ОБСЕ, чтобы выставить их шпионами – СБУ
12:35
Убитых россиянами в Мариуполе может быть больше: уже похоронили 21 тысячу тел
12:27
В Украине предлагают упростить процедуру ввоза лекарства из-за границы, чтобы преодолеть дефицит
12:19
фотоЛьвовские десантники уничтожили взвод оккупантов из Псковской области
12:11
Дуда заявил о готовности Польши стать одним из гарантов безопасности Украины
11:58
IТ-армия атаковала более 800 ресурсов в неделю: это рекорд
11:45
фото, видеоРоссияне обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешеттами
Все новости...