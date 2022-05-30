Лавров обвинил Париж "в разжигании неонацизма в Украине"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине".

Источник: Лавров, цитирует росСМИ РИА Новости

Прямая речь: "К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть".

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Детали: По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы", – заявил Лавров.

Напомним: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что Запад якобы намеренно поощряет Зеленского быть неуступчивым на переговорах с Россией и тормозить процесс достижения какого-либо соглашения.