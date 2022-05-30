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Росіяни знову били ракетами по мосту через Дністровський лиман – ОК "Південь" 

Олена РощінаПонеділок, 30 травня 2022, 07:22

Російські війська завдали два ракетних удари по Одеській області, вкотре влучили в автомобільно-залізничний міст через Дністровський лиман у Затоці.

Джерело: речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук із посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь"

Дослівно: "Вночі й на світанку по Одещині ворог знов наніс 2 ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію.

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Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема. 

Одну ракету збито силами ППО".

Деталі: Раніше Братчук повідомив, що був ракетний удар і що підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" знищив крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині. 

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Теми: Одеська областьвійна
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