Росіяни знову били ракетами по мосту через Дністровський лиман – ОК "Південь"
Російські війська завдали два ракетних удари по Одеській області, вкотре влучили в автомобільно-залізничний міст через Дністровський лиман у Затоці.
Джерело: речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук із посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь"
Дослівно: "Вночі й на світанку по Одещині ворог знов наніс 2 ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію.
Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.
Одну ракету збито силами ППО".
Деталі: Раніше Братчук повідомив, що був ракетний удар і що підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" знищив крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині.