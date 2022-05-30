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Россияне снова били ракетами по мосту через Днестровский лиман – ОК "Юг"

Елена РощинаПонедельник, 30 мая 2022, 07:22

Российские войска нанесли два ракетных удара по Одесской области, в очередной раз попали в автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман в Затоке.

Источник: пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на официальное сообщение ОК "Юг"

Дословно: "Ночью и на рассвете по Одесщине враг снова нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в те самые разбитые ранее рельсы.

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Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Одна ракета сбита силами ПВО".

Детали: Ранее Братчук сообщил, что был ракетный удар и что подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" уничтожило крылатую ракету типа "Х", выпущенную российским стратегическим бомбардировщиком с направления Черного моря по Одесской области.

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Темы: Одесская областьвойна
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