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У Мелітополі прогримів вибух біля будинку гауляйтера Балицького

Роман ПетренкоПонеділок, 30 травня 2022, 10:10
У Мелітополі прогримів вибух біля будинку гауляйтера Балицького
вибух в мелітополі, фото: риа мелитополь

У центрі окупованого Мелітополя на Запоріжжі прогримів вибух – там знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів, а також будинок фейкового "губернатора" та зрадника Євгена Балицького.

Джерело: "РИА Мелитополь", "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що 30 травня о 7.50 пролунав потужний вибух у самому центрі міста.

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Точніше – у районі ТЦ Квартал, де розташована багатоповерхівка Балицького, а також у ДК Шевченка знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація окупантів.

Після вибуху у Мелітополі огородили центральну площу.

Видання повідомляє про паніку в лавах російських загарбників. У місті почала їздити військова техніка, виють сирени.

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У ЗМІ з'явилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену. За попередньою інформацією – поранено Євгенію Зайцеву, племінницю гауляйтера Балицького.

 

На цей час відомо, що поранення отримали дві жінки та молодий чоловік.

Кремлівські ЗМІ пишуть, що за вибухом стоять "українські диверсанти", а поранено троє людей, з них двоє – у лікарні.

Нагадаємо: У тимчасово окупованому Енергодарі вранці в неділю невідомі підірвали двері під'їзду, де був ставленик окупантів - так званий "глава адміністрації" Андрій Шевчик.

Теми: МелітопольокупаціяРосіявійна
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