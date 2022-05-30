У Мелітополі прогримів вибух біля будинку гауляйтера Балицького
У центрі окупованого Мелітополя на Запоріжжі прогримів вибух – там знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів, а також будинок фейкового "губернатора" та зрадника Євгена Балицького.
Джерело: "РИА Мелитополь", "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що 30 травня о 7.50 пролунав потужний вибух у самому центрі міста.
Точніше – у районі ТЦ Квартал, де розташована багатоповерхівка Балицького, а також у ДК Шевченка знаходиться так звана військово-цивільна адміністрація окупантів.
Після вибуху у Мелітополі огородили центральну площу.
Видання повідомляє про паніку в лавах російських загарбників. У місті почала їздити військова техніка, виють сирени.
У ЗМІ з'явилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену. За попередньою інформацією – поранено Євгенію Зайцеву, племінницю гауляйтера Балицького.
На цей час відомо, що поранення отримали дві жінки та молодий чоловік.
Кремлівські ЗМІ пишуть, що за вибухом стоять "українські диверсанти", а поранено троє людей, з них двоє – у лікарні.
Нагадаємо: У тимчасово окупованому Енергодарі вранці в неділю невідомі підірвали двері під'їзду, де був ставленик окупантів - так званий "глава адміністрації" Андрій Шевчик.