Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мелитополе прогремел взрыв возле дома гауляйтера Балицкого

Роман ПетренкоПонедельник, 30 мая 2022, 10:10
вбрыв в мелитополе, фото: риа мелитополь

В центре оккупированного Мелитополя на Запорожье прогремел взрыв – там находится так называемая военно-гражданская администрация коллаборантов, а также дом фейкового "губернатора" и предателя Евгения Балицкого.

Источник: "РИА Мелитополь", "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что 30 мая в 7.50 раздался мощный взрыв в самом центре города.

Точнее - в районе ТЦ Квартал, где расположена многоэтажка Балицкого, а также в ДК Шевченко находится так называемая военно-гражданская администрация оккупантов.

После взрыва в Мелитополе оградили центральную площадь.

Издание сообщает о панике в рядах российских захватчиков. В городе начала ездить военная техника, воют сирены.

В СМИ появились кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую. По предварительной информации – ранена Евгения Зайцева, племянница гауляйтера Балицкого.

ВИДЕО ДНЯ
 

На данный момент известно, что ранение получили две женщины и молодой человек.

Кремлевские СМИ пишут, что за взрывом стоят "украинские диверсанты", ранены три человека, из них двое – в больнице.

Напомним: Во временно оккупированном Энергодаре утром в воскресенье неизвестные взорвали двери подъезда, где находился ставленник оккупантов - так называемый "глава администрации" Андрей Шевчик.

Темы: МелитопольоккупацияРосcиявойна
Главное сегодня

Верещук больше не будет заниматься обменом военнопленных

фотоВ Одессе демонтируют оборонные конструкции

фотоРоссияне обстреляли эвакуационное авто, убили французского журналиста – ОВА

Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций - СМИ

Опасность повторного наступления на Киев существует, но подготовки пока не видим – глава ВА

Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

Все новости...
Мелитополь
В оккупированном Мелитополе патриоты вышли с флагами Украины и спели гимн
Оккупанты пригнали в Мелитополь эшелон снятых с консервации танков Т-62 – ОВА
Мелитополь: Военные РФ начали таксовать на машинах с отметкой "Z"
Последние новости
18:43
В Нигерии зафиксировали смерть от оспы обезьян
18:40
В МИД возмутились стандартами Reuters: продвигают российскую пропаганду
18:38
В Херсонской области ВСУ выбили врага из Николаевки – Генштаб
18:19
Считались уничтоженными советской властью: в Софии Киевской нашли мощи митрополита Заборовского
18:12
Эрдоган предложил Путину встречу делегаций РФ, Украины и ООН в Стамбуле
18:08
В Бахмутском районе повредили аммиакопровод, произошла утечка – глава ОВА
18:06
видеоСБУ нашла телефон кадыровца: снимал "битвы" с деревьями для тик-тока
18:04
Как россияне превратили большой жилой массив Харькова в район-призрак - фоторепортаж
18:00
В Николаеве артобстрел, раздаются взрывы – мэр
17:54
обновлено, фотоНацгвардеец сбил "Иглой" уже третий российский штурмовик Су-25
Все новости...