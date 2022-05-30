В Мелитополе прогремел взрыв возле дома гауляйтера Балицкого

В центре оккупированного Мелитополя на Запорожье прогремел взрыв – там находится так называемая военно-гражданская администрация коллаборантов, а также дом фейкового "губернатора" и предателя Евгения Балицкого.

Источник: "РИА Мелитополь", "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что 30 мая в 7.50 раздался мощный взрыв в самом центре города.

Точнее - в районе ТЦ Квартал, где расположена многоэтажка Балицкого, а также в ДК Шевченко находится так называемая военно-гражданская администрация оккупантов.

После взрыва в Мелитополе оградили центральную площадь.

Издание сообщает о панике в рядах российских захватчиков. В городе начала ездить военная техника, воют сирены.

В СМИ появились кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую. По предварительной информации – ранена Евгения Зайцева, племянница гауляйтера Балицкого.

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На данный момент известно, что ранение получили две женщины и молодой человек.

Кремлевские СМИ пишут, что за взрывом стоят "украинские диверсанты", ранены три человека, из них двое – в больнице.

Напомним: Во временно оккупированном Энергодаре утром в воскресенье неизвестные взорвали двери подъезда, где находился ставленник оккупантов - так называемый "глава администрации" Андрей Шевчик.