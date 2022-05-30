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Путін стягує війська та техніку до українського кордону в Курську область - губернатор

Роман ПетренкоПонеділок, 30 травня 2022, 11:20
курська область, google maps

Росія відправила в Курську область, що на кордоні з Україною, війська, артилерію та ракетні установки.

Джерело: губернатор регіону Роман Старовойт під час наради, яку цитує "Медуза"

Деталі: За його словами, в область "вже прибула і перебуває велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських та ракетних установок".

Пряма мова Старовойта: "Все спрямоване на те, щоб убезпечити мирну та творчу працю жителів Курської області, забезпечити безпеку життя та здоров'я".

Передісторія: 19 травня влада Курської області заявляла про обстріли прикордонних сіл з боку України, жертв не було.

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Теми: РосіяПутінвійнакордон
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Путін стягує війська та техніку до українського кордону в Курську область - губернатор

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