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Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

Роман ПетренкоПонедельник, 30 мая 2022, 11:20
курская область, google maps

Россия отправила в Курскую область, что на границе с Украиной, войска, артиллерию и ракетные установки.

Источник: губернатор региона Роман Старовойт во время совещания, которого цитирует "Медуза"

Детали: По его словам, в область "уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

Прямая речь Старовойта: "Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья".

Предыстория: 19 мая власти Курской области заявляли об обстрелах пограничных сел со стороны Украины, жертв не было.

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Темы: РосcияПутинвойнаграница
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Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

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