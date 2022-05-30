Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

Роман ПетренкоПонедельник, 30 мая 2022, 11:20
Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор
курская область, google maps

Россия отправила в Курскую область, что на границе с Украиной, войска, артиллерию и ракетные установки.

Источник: губернатор региона Роман Старовойт во время совещания, которого цитирует "Медуза"

Детали: По его словам, в область "уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

Реклама:

Прямая речь Старовойта: "Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья".

Предыстория: 19 мая власти Курской области заявляли об обстрелах пограничных сел со стороны Украины, жертв не было.

Темы: РосcияПутинвойнаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
СБУ: россияне готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление
От обстрела Миролюбовки на Херсонщине погиб ребенок, пострадали еще двое деток
Львовские десантники уничтожили взвод оккупантов из Псковской области
Россияне разрушили уникальную велобазу в Лимане
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: