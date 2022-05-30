Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор
Понедельник, 30 мая 2022, 11:20
Россия отправила в Курскую область, что на границе с Украиной, войска, артиллерию и ракетные установки.
Источник: губернатор региона Роман Старовойт во время совещания, которого цитирует "Медуза"
Детали: По его словам, в область "уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".
Прямая речь Старовойта: "Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья".
Предыстория: 19 мая власти Курской области заявляли об обстрелах пограничных сел со стороны Украины, жертв не было.
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