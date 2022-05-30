Путин стягивает войска и технику к украинской границе в Курскую область - губернатор

Россия отправила в Курскую область, что на границе с Украиной, войска, артиллерию и ракетные установки.

Источник: губернатор региона Роман Старовойт во время совещания, которого цитирует "Медуза"

Детали: По его словам, в область "уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок".

Реклама:

Прямая речь Старовойта: "Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья".

Предыстория: 19 мая власти Курской области заявляли об обстрелах пограничных сел со стороны Украины, жертв не было.