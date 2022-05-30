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Росіяни обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 11:45
Росіяни обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами

Російські військові обстріляли прикордоння Сумської області артснарядами, начиненими флешетами.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Вранці 30 травня ворожа артилерія з борку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини.

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Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та 6️ пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєво.

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Крім того, ворожа авіація здійснила 2️ авіаудари по території Хотінської селищної об'єднананої територіальної громади.

Нагадаємо: Російські окупанти вбивали цивільне населення в Бучі на Київщині снарядами з флешетами, які використовували переважно під час Першої світової війни.

Флешета може бути завдовжки від 2,5 до 4 сантиметрів. Вона має гострий наконечник та дрібні крильця біля закінчення.

Коли танк або ствольна артилерія запускає такий снаряд, він вибухає у повітрі після спалення запалу всередині, і флешети розлітаються на всі боки.

Теми: Сумська областьвійнаПрикордонна служба
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