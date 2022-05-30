Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 11:45

Російські військові обстріляли прикордоння Сумської області артснарядами, начиненими флешетами.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Вранці 30 травня ворожа артилерія з борку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини.

Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та 6️ пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєво.

Крім того, ворожа авіація здійснила 2️ авіаудари по території Хотінської селищної об'єднананої територіальної громади.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські окупанти вбивали цивільне населення в Бучі на Київщині снарядами з флешетами, які використовували переважно під час Першої світової війни.

Флешета може бути завдовжки від 2,5 до 4 сантиметрів. Вона має гострий наконечник та дрібні крильця біля закінчення.

Коли танк або ствольна артилерія запускає такий снаряд, він вибухає у повітрі після спалення запалу всередині, і флешети розлітаються на всі боки.

Теми: Сумська областьвійнаПрикордонна служба
Головне сьогодні

Верещук більше не займатиметься обміном військовополонених 

фото В Одесі демонтують оборонні конструкції

фотоРосіяни обстріляли евакуаційне авто, вбили французького журналіста

Посли ЄС укотре не узгодили шостий пакет санкцій - ЗМІ

Небезпека повторного наступу на Київ існує, але підготовки поки не бачимо – голова ВА

Путін стягує війська та техніку до українського кордону в Курську область - губернатор

Усі новини...
Сумська область
Ніч на Сумщині: два авіаудари і 10 "прильотів" із САУ
Авіаудар по Сумщині, ракети по Одещині, обстріли у 7 областях – голови ОВА
Окупанти знову обстрілюють Сумщину
Останні новини
17:18
фотоЗамість останнього дзвоника – сирена: Зеленський показав світлини зруйнованих закладів освіти
17:15
Міноборони про захисників "Азовсталі": є вся інформація, але наразі - засекречена
17:08
Журналіст Юрій Бутусов: У цій війні ще нічого не визначено, нашу перемогу ще треба здобути
17:05
фотоУ Чехії пам’ятник Шевченку "захистили" мішками з піском за зразком українських монументів
16:58
Байден не планує давати Україні РСЗВ, здатні досягати цілей на території РФ - Reuters
16:52
Орбан назвав нові умови, за яких підтримає ембарго на російську нафту
16:47
У Лукашенка запланували "мобілізаційні навчання" поряд із Україною
16:43
Верещук більше не займатиметься обміном військовополонених 
16:21
Бої на сході досягли максимальної інтенсивності – Міноборони
16:20
Кулеба про ініціативу Франції щодо нового європейського об’єднання: "почутим задоволений"
Усі новини...