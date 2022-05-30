Россияне обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешеттами

Российские военные обстреляли приграничье Сумской области артснарядами, начиненными флешетами.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Утром 30 мая вражеская артиллерия по борку российского села Теткино трижды обстреливала пограничные границы Сумщины.

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Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами. Стальные стержни из российких снарядов повредили строения и имущество жителей в Шосткинском районе.

Также пограничники зафиксировали еще три обстрела приграничья Сумщины ночью: 5 минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево.

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Кроме того, вражеская авиация совершила 2 авиаудара по территории Хотинской поселковой объединенной территориальной общины.

Напомним: Российские оккупанты убивали гражданское население в Буче на Киевщине снарядами с флешеттами, которые использовали преимущественно во время Первой мировой войны.

Флешетта может быть длиной от 2,5 до 4 сантиметров. Она имеет острый наконечник и мелкие крылышки у окончания.

Когда танк или ствольная артиллерия запускает такой снаряд, он взрывается в воздухе после сожжения запала внутри, и флешеты разлетаются по сторонам.