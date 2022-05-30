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Россияне обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешеттами

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 11:45

Российские военные обстреляли приграничье Сумской области артснарядами, начиненными флешетами.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Утром 30 мая вражеская артиллерия по борку российского села Теткино трижды обстреливала пограничные границы Сумщины.

Во время одного из обстрелов враг применил артиллерийские снаряды, начиненные флешеттами. Стальные стержни из российких снарядов повредили строения и имущество жителей в Шосткинском районе.

Также пограничники зафиксировали еще три обстрела приграничья Сумщины ночью: 5 минометных выстрелов со стороны российского села Понуры и 6 выстрелов из РСЗО со стороны населенного пункта Гуево.

Кроме того, вражеская авиация совершила 2 авиаудара по территории Хотинской поселковой объединенной территориальной общины.

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Напомним: Российские оккупанты убивали гражданское население в Буче на Киевщине снарядами с флешеттами, которые использовали преимущественно во время Первой мировой войны.

Флешетта может быть длиной от 2,5 до 4 сантиметров. Она имеет острый наконечник и мелкие крылышки у окончания.

Когда танк или ствольная артиллерия запускает такой снаряд, он взрывается в воздухе после сожжения запала внутри, и флешеты разлетаются по сторонам.

Темы: Сумская областьвойнаПограничная служба
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